В Кремле позитивно оценили позицию Байдена в вопросе признания РФ спонсором терроризма
Отказ президента США Джо Байдена признавать Россию страной – спонсором терроризма — это позитивный сигнал, считают в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Сама постановка вопроса (о признании РФ страной – спонсором терроризма. — Прим. Лайфа) чудовищна. И, конечно, хорошо, что президент США так ответил", — сказал он в интервью РБК.
Напомним, накануне, общаясь с журналистами, глава Белого дома Джо Байден дал отрицательный ответ на вопрос, считает ли он необходимым внести в американский список государств – спонсоров терроризма Российскую Федерацию.
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ТАСС / AP / Evan Vucci