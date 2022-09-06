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6 сентября, 07:05

В Кремле позитивно оценили позицию Байдена в вопросе признания РФ спонсором терроризма

Отказ президента США Джо Байдена признавать Россию страной – спонсором терроризма — это позитивный сигнал, считают в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Сама постановка вопроса (о признании РФ страной – спонсором терроризма. — Прим. Лайфа) чудовищна. И, конечно, хорошо, что президент США так ответил", — сказал он в интервью РБК.

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Напомним, накануне, общаясь с журналистами, глава Белого дома Джо Байден дал отрицательный ответ на вопрос, считает ли он необходимым внести в американский список государств – спонсоров терроризма Российскую Федерацию.

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ТАСС / AP / Evan Vucci

Максим Плетнёв

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