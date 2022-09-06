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6 сентября, 07:01

В Запорожье второй раз атаковали отдел полиции с беспилотника, погиб участковый

Второй раз с беспилотника атаковали отдел полиции в городе Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В ночь на 6 сентября дрон сбросил неизвестное взрывное устройство на крышу здания на проспекте 9 Мая. В результате оказались повреждены кровля и потолок полицейского отдела. Однако в помещении прямо под тем местом, куда сбросили взрывчатку, находился кабинет, где дежурил старший участковый. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

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Напомним, первый раз атака на тот же пункт полиции с беспилотника произошла в ночь на 3 сентября. Тогда пожар удалось потушить своими силами, никто не пострадал.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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