В Запорожье второй раз атаковали отдел полиции с беспилотника, погиб участковый
Второй раз с беспилотника атаковали отдел полиции в городе Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В ночь на 6 сентября дрон сбросил неизвестное взрывное устройство на крышу здания на проспекте 9 Мая. В результате оказались повреждены кровля и потолок полицейского отдела. Однако в помещении прямо под тем местом, куда сбросили взрывчатку, находился кабинет, где дежурил старший участковый. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Напомним, первый раз атака на тот же пункт полиции с беспилотника произошла в ночь на 3 сентября. Тогда пожар удалось потушить своими силами, никто не пострадал.
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