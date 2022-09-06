CNN: Ледник "Судного дня" Туэйтс в Антарктиде держится "на ногтях"

Ледник "Судного дня" Туэйтса в Антарктиде, который способен поднять уровень моря, может в ближайшие годы отступить. К такому выводу пришли учёные, проведя исследование, которое опубликовано в журнале Nature Geoscience. Об этом сообщает CNN.

"Туэйтс действительно держится сегодня "своими ногтями", и мы должны ожидать больших изменений в небольших временных масштабах в будущем — даже от года к году, — как только ледник отступит за неглубокий гребень в своём ложе", — рассказал морской геофизик и один из соавторов исследования из Британской антарктической службы Роберт Лартер.

Указывается, что при нагревании планеты ледник разрушается вдоль собственного подводного основания. Для того чтобы узнать, как Туэйтс будет себя вести в будущем, учёные нанесли на карту его историческое отступление. В результате исследователи увидели, что однажды за последние 200 лет основание ледника отошло от морского дна. Потом оно отступало со скоростью 2,1 километра в год. По данным учёных, такая скорость вдвое больше той, что наблюдалась за последнее десятилетие или около того.

По словам ведущего автора исследования и морского геофизика из Университета Южной Флориды Аластера Грэма, такой быстрый распад ледника произошёл в середине XX века. А значит, уверены исследователи, что Туэйтс в ближайшем будущем может отступить. Это произойдёт в тот момент, когда ледник оторвётся от хребта на морском дне, который помогает держать его под контролем.