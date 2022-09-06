Песков: Большинство россиян поддерживает решение Путина о проведении спецоперации

Большая часть населения нашей страны поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, наблюдаются ли в последние шесть месяцев изменения настроений относительно "Операции Z".

"Тут можно говорить только о консолидации, потому что абсолютное большинство населения нашей страны поддерживает решение главнокомандующего и президента", — сказал пресс-секретарь Путина.