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Регион
Опубликовано 6 сентября 2022, 07:12
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Песков: Большинство россиян поддерживает решение Путина о проведении спецоперации

Большая часть населения нашей страны поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, наблюдаются ли в последние шесть месяцев изменения настроений относительно "Операции Z".

"Тут можно говорить только о консолидации, потому что абсолютное большинство населения нашей страны поддерживает решение главнокомандующего и президента", — сказал пресс-секретарь Путина.

Лукашенко заявил, что поддерживает "Операцию Z"
Лукашенко заявил, что поддерживает "Операцию Z"

А согласно опросу ВЦИОМа, президенту Владимиру Путину доверяет 81% россиян, его работу одобряет 78,1%. Другие политики значительно отстают от российского лидера по уровню поддержки россиян. Например, премьер-министру Михаилу Мишустину доверяет 62,5% респондентов.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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