НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 07:12

Песков: Большинство россиян поддерживает решение Путина о проведении спецоперации

Большая часть населения нашей страны поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, наблюдаются ли в последние шесть месяцев изменения настроений относительно "Операции Z".

"Тут можно говорить только о консолидации, потому что абсолютное большинство населения нашей страны поддерживает решение главнокомандующего и президента", — сказал пресс-секретарь Путина.

"Россия не может проиграть": Лукашенко заявил, что поддерживает "Операцию Z"

"Россия не может проиграть": Лукашенко заявил, что поддерживает "Операцию Z"

А согласно опросу ВЦИОМа, президенту Владимиру Путину доверяет 81% россиян, его работу одобряет 78,1%. Другие политики значительно отстают от российского лидера по уровню поддержки россиян. Например, премьер-министру Михаилу Мишустину доверяет 62,5% респондентов.

Обложка ©

Kremlin.ru

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров