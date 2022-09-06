В Кремле рассказали, когда Путин посетит Донбасс
Песков: Визит Путина в Донбасс состоится, когда придёт время
Владимир Путин посетит республики Донбасса, когда придёт время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пока ясных планов касательно подобного мероприятия в Кремле нет.
"Что касается поездки президента [в Донбасс], я не сомневаюсь, что, когда время придёт, такая поездка состоится", — сказал Песков в беседе с "Известиями".
Ближайшие дни президент России Владимир Путин проведёт на Дальнем Востоке. Там глава государства посетит военные учения "Восток-2022", проведёт заседание президиума Госсовета по вопросам развития туризма в стране, а также примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).