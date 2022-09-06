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6 сентября, 07:33

В Кремле рассказали, когда Путин посетит Донбасс

Песков: Визит Путина в Донбасс состоится, когда придёт время

Владимир Путин посетит республики Донбасса, когда придёт время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пока ясных планов касательно подобного мероприятия в Кремле нет.

"Что касается поездки президента [в Донбасс], я не сомневаюсь, что, когда время придёт, такая поездка состоится", — сказал Песков в беседе с "Известиями".

Путин выступит с Посланием Федеральному собранию до конца года

Путин выступит с Посланием Федеральному собранию до конца года

Ближайшие дни президент России Владимир Путин проведёт на Дальнем Востоке. Там глава государства посетит военные учения "Восток-2022", проведёт заседание президиума Госсовета по вопросам развития туризма в стране, а также примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв

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