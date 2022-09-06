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6 сентября, 07:30
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В Новой Москве неизвестный застрелил женщину за выгул собаки без намордника

В поселении Вороновское в Новой Москве неизвестный убил 50-летнюю женщину за то, что она выгуливала собаку без намордника. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вечером супружеская пара вышла погулять с псом. На улице прохожий сделал им замечание из-за отсутствия на собаке намордника, на женщина резко отреагировала. После небольшой перепалки супруги взяли питомца на поводок и направились к дому, однако далеко уйти не удалось: раздался выстрел — женщина упала.

Супруг погибшей тут же позвонил в полицию и скорую. В результате врачи констатировали смерть владелицы собаки из-за огнестрельного ранения в голову. Теперь правоохранители пытаются найти преступника.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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