В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Для организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо сперва обеспечить фундамент договорённостей, которые должны быть закреплены юридически. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Встреча ради встречи никому не нужна. Для того чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договорённостей, которые можно зафиксировать на высшем уровне", — сказал Песков.