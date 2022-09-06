В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
Песков: Для встречи Путина и Зеленского необходим фундамент договорённости
Для организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо сперва обеспечить фундамент договорённостей, которые должны быть закреплены юридически. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Встреча ради встречи никому не нужна. Для того чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договорённостей, которые можно зафиксировать на высшем уровне", — сказал Песков.
Напомним, что Москва уже неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Киевом, однако навстречу неохотно идёт сам президент Украины Владимир Зеленский, которого к дипломатическому решению вопроса призывали лидеры стран Евросоюза.
ТАСС / Михаил Метцель