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6 сентября, 07:48

В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Песков: Для встречи Путина и Зеленского необходим фундамент договорённости

Для организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо сперва обеспечить фундамент договорённостей, которые должны быть закреплены юридически. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Встреча ради встречи никому не нужна. Для того чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договорённостей, которые можно зафиксировать на высшем уровне", — сказал Песков.

Медведев оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского

Медведев оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского

Напомним, что Москва уже неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Киевом, однако навстречу неохотно идёт сам президент Украины Владимир Зеленский, которого к дипломатическому решению вопроса призывали лидеры стран Евросоюза.

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ТАСС / Михаил Метцель

Максим Плетнёв

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