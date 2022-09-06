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6 сентября, 07:46

Песков: Давление Запада на Россию ещё никогда не было таким концентрированным

Сейчас западные страны оказывают беспрецедентное давление на Россию, причём оно никогда не было таким концентрированным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете "Известия" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Действительно, наблюдаются проблемы у нас с нашим окружением на Западе. Мы столкнулись с абсолютно беспрецедентным давлением в адрес нашей страны, которое, наверное, таким концентрированным не было никогда", — сказал представитель Кремля.

По его словам, РФ также столкнулась с двумя кризисами, которые наложились друг на друга. Речь идёт о пандемии коронавируса и её последствиях, а также о ситуации, спровоцированной антироссийскими санкциями. Эти кризисы вошли в резонанс, подчеркнул Песков, и теперь наблюдается большой хаос как в европейской, так и в мировой экономике.

Песков: Россия не должна "стрелять себе в ногу", отвечая на западные санкции

Песков: Россия не должна "стрелять себе в ногу", отвечая на западные санкции

Ранее Дмитрий Песков заявил, что дестабилизация мировой экономики спровоцирована санкциями против РФ. По его словам, степень прогнозируемости в этой сфере снижается из-за вызванного санкциями хаоса в мире.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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