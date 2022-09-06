Песков: Давление Запада на Россию ещё никогда не было таким концентрированным

Сейчас западные страны оказывают беспрецедентное давление на Россию, причём оно никогда не было таким концентрированным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете "Известия" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Действительно, наблюдаются проблемы у нас с нашим окружением на Западе. Мы столкнулись с абсолютно беспрецедентным давлением в адрес нашей страны, которое, наверное, таким концентрированным не было никогда", — сказал представитель Кремля.

По его словам, РФ также столкнулась с двумя кризисами, которые наложились друг на друга. Речь идёт о пандемии коронавируса и её последствиях, а также о ситуации, спровоцированной антироссийскими санкциями. Эти кризисы вошли в резонанс, подчеркнул Песков, и теперь наблюдается большой хаос как в европейской, так и в мировой экономике.