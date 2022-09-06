Матиаса Норманна выгнали из сборной Норвегии из-за выступлений за российские клубы

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн отстранён от выступлений за сборную Норвегии по футболу из-за того, что продолжает играть в России. Об этом заявил главный тренер скандинавов Столе Сольбаккен в беседе с NRK.

"Это не было сложным решением для меня. Я сразу ему позвонил, когда мне сообщили, что он в России. Я сказал ему, что переход в российский клуб наверняка приведёт к отстранению. Он принял решение подписать контракт с российским клубом. Мы сразу объявили, что в сборной его не будет, пока ситуация остаётся прежней", — заявил Сольбаккен.