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6 сентября, 08:02

Матиаса Норманна выгнали из сборной Норвегии из-за выступлений за российские клубы

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн отстранён от выступлений за сборную Норвегии по футболу из-за того, что продолжает играть в России. Об этом заявил главный тренер скандинавов Столе Сольбаккен в беседе с NRK.

"Это не было сложным решением для меня. Я сразу ему позвонил, когда мне сообщили, что он в России. Я сказал ему, что переход в российский клуб наверняка приведёт к отстранению. Он принял решение подписать контракт с российским клубом. Мы сразу объявили, что в сборной его не будет, пока ситуация остаётся прежней", — заявил Сольбаккен.

Футболист "Ростова" Норманн проходит медосмотр перед переходом в "Динамо"

Футболист "Ростова" Норманн проходит медосмотр перед переходом в "Динамо"

Отметим, что сейчас Норманн является игроком "Ростова", однако уже в ближайшее время норвежец станет игроком столичного "Динамо". В прошлом сезоне он выступал за английский клуб "Норвич" на правах аренды, проведя в его составе 25 матчей, в которых забил один гол и дважды отдал результативную передачу.

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ТАСС / Егор Алеев

Шамиль Гаджиев

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