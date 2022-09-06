Испанский вундеркинд: 19-летний Алькарас вышел в четвертьфинал US Open, установив рекорд турнира

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас в четвёртом круге US Open победил Марина Чилича из Хорватии со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3. Последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема проходит в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась почти четыре часа. За это время Алькарас исполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 18, отдав сопернику пять своих подач.

Испанец стал самым молодым игроком, дважды подряд вышедшим в четвертьфинал US Open за всю историю Открытой эры (с 1968 года).