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6 сентября, 08:28

Испанский вундеркинд: 19-летний Алькарас вышел в четвертьфинал US Open, установив рекорд турнира

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал US Open и побил рекорд

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас в четвёртом круге US Open победил Марина Чилича из Хорватии со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3. Последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема проходит в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась почти четыре часа. За это время Алькарас исполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 18, отдав сопернику пять своих подач.

Надаль не смог выбиться в четвертьфинал US Open

Надаль не смог выбиться в четвертьфинал US Open

Испанец стал самым молодым игроком, дважды подряд вышедшим в четвертьфинал US Open за всю историю Открытой эры (с 1968 года).

В четвертьфинале Алькарас сыграет с Янником Синнером из Италии. По итогам US Open испанец станет как минимум второй ракеткой мира. Для того чтобы гарантированно возглавить рейтинг АТР, ему нужно выиграть турнир.

Обложка ©

US Open

Роман Фейгин
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