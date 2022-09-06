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6 сентября, 08:24

Беспилотник ВСУ атаковал паспортный стол в Энергодаре

Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал паспортный стол в Энергодаре, сбросив на крышу здания снаряд. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в беседе с РИА "Новости".

  • Последствия атаки БЛА ВСУ на паспортный стол в Энергодаре. Фото © Telegram / Энергодарский связной
    Последствия атаки БЛА ВСУ на паспортный стол в Энергодаре. Фото © Telegram / Энергодарский связной
  • Последствия атаки БЛА ВСУ на паспортный стол в Энергодаре. Фото © Telegram / Энергодарский связной
    Последствия атаки БЛА ВСУ на паспортный стол в Энергодаре. Фото © Telegram / Энергодарский связной
  • Последствия атаки БЛА ВСУ на паспортный стол в Энергодаре. Фото © Telegram / Энергодарский связной
    Последствия атаки БЛА ВСУ на паспортный стол в Энергодаре. Фото © Telegram / Энергодарский связной

Последствия атаки БЛА ВСУ на паспортный стол в Энергодаре. Фото © Telegram / Энергодарский связной

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"Украинские террористы вновь атаковали объект гражданской инфраструктуры в Энергодаре", — говорится в сообщении.

Указывается, что украинский беспилотник примерно в полночь сбросил снаряд на крышу паспортного стола. В результате оказался повреждён кабинет, где принимают присягу при получении российского гражданства.

В Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией"

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Ранее неизвестные дважды атаковали отдел полиции с беспилотника. Первый раз это произошло в ночь на 3 сентября. Тогда пожар удалось потушить своими силами, никто не пострадал. Второй раз на пункт полиции сбросили неизвестное взрывное устройство в ночь на 6 сентября. В результате погиб участковый.

Обложка ©

Telegram / Энергодарский связной

Светлана Оперук

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