Беспилотник ВСУ атаковал паспортный стол в Энергодаре
Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал паспортный стол в Энергодаре, сбросив на крышу здания снаряд. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в беседе с РИА "Новости".
"Украинские террористы вновь атаковали объект гражданской инфраструктуры в Энергодаре", — говорится в сообщении.
Указывается, что украинский беспилотник примерно в полночь сбросил снаряд на крышу паспортного стола. В результате оказался повреждён кабинет, где принимают присягу при получении российского гражданства.
Ранее неизвестные дважды атаковали отдел полиции с беспилотника. Первый раз это произошло в ночь на 3 сентября. Тогда пожар удалось потушить своими силами, никто не пострадал. Второй раз на пункт полиции сбросили неизвестное взрывное устройство в ночь на 6 сентября. В результате погиб участковый.
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