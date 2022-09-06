Хоккеиста СКА Воробьёва оштрафовали на 2 миллиона рублей за покупку военного билета
Нападающему петербургского СКА Михаилу Воробьёву назначен штраф в размере двух миллионов рублей за покупку военного билета. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Хоккеиста СКА Воробьёва оштрафовали на два миллиона рублей за покупку военного билета. Видео © Telegram / SHOT
Такое решение вынес Ленинский районный суд Уфы. 25-летний хоккеист полностью признал свою вину и раскаялся в даче взятки. По данным СКА, Воробьёву помог купить военный билет бывший полицейский Фарит Самигуллин.
В ходе прения сторон государственный обвинитель просил наказать Воробьёва штрафом в размере трёх миллионов рублей. Один из адвокатов просил прекратить уголовное преследование спортсмена.
Накануне Лайф сообщал, что суд в Уфе приговорил бывшего хоккеиста "Салавата Юлаева" Анвара Сулейманова к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от армии.
Напомним, о том, что три хоккеиста попали под суд в Уфе за взятки для отсрочки от армии, стало известно 8 июля. При этом Воробьёв заявлял ранее, что раскаивается в содеянном и готов пройти срочную службу.
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