НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 08:40

Хоккеиста СКА Воробьёва оштрафовали на 2 миллиона рублей за покупку военного билета

Нападающему петербургского СКА Михаилу Воробьёву назначен штраф в размере двух миллионов рублей за покупку военного билета. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Хоккеиста СКА Воробьёва оштрафовали на два миллиона рублей за покупку военного билета. Видео © Telegram / SHOT

Такое решение вынес Ленинский районный суд Уфы. 25-летний хоккеист полностью признал свою вину и раскаялся в даче взятки. По данным СКА, Воробьёву помог купить военный билет бывший полицейский Фарит Самигуллин.

В ходе прения сторон государственный обвинитель просил наказать Воробьёва штрафом в размере трёх миллионов рублей. Один из адвокатов просил прекратить уголовное преследование спортсмена.

Накануне Лайф сообщал, что суд в Уфе приговорил бывшего хоккеиста "Салавата Юлаева" Анвара Сулейманова к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от армии.

Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно за уклонение от службы взяткой

Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно за уклонение от службы взяткой

Напомним, о том, что три хоккеиста попали под суд в Уфе за взятки для отсрочки от армии, стало известно 8 июля. При этом Воробьёв заявлял ранее, что раскаивается в содеянном и готов пройти срочную службу.

Обложка ©

LIFE Shot

Роман Фейгин
  • Новости
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров