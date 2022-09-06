Хоккеиста СКА Воробьёва оштрафовали на 2 миллиона рублей за покупку военного билета

Нападающему петербургского СКА Михаилу Воробьёву назначен штраф в размере двух миллионов рублей за покупку военного билета. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Хоккеиста СКА Воробьёва оштрафовали на два миллиона рублей за покупку военного билета. Видео © Telegram / SHOT

Такое решение вынес Ленинский районный суд Уфы. 25-летний хоккеист полностью признал свою вину и раскаялся в даче взятки. По данным СКА, Воробьёву помог купить военный билет бывший полицейский Фарит Самигуллин.