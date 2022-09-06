На мемориале Саур-Могила в ДНР после полной реставрации зажгли Вечный огонь
На восстановленном мемориале Саур-Могила в Донецкой Народной Республике наконец зажгли Вечный огонь. Кадры с места опубликовал телеграм-канал Российского военно-исторического общества.
Вечный огонь на Саур-Могиле. Видео © Telegram / Российское военно-историческое общество
Вечный огонь расположен у подножия обелиска высотой 36 метров, который установлен на самой вершине кургана в Шахтёрском районе ДНР. Ранее пламя уже зажигали, но только в тестовом режиме.
Также, как писал Лайф, на Саур-Могиле установили фигуру Солдата Победы, а на базе самого мемориального комплекса планируется открыть музей.
Telegram / Российское военно-историческое общество