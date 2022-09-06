НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 08:43

На мемориале Саур-Могила в ДНР после полной реставрации зажгли Вечный огонь

На восстановленном мемориале Саур-Могила в Донецкой Народной Республике наконец зажгли Вечный огонь. Кадры с места опубликовал телеграм-канал Российского военно-исторического общества.

Вечный огонь на Саур-Могиле. Видео © Telegram / Российское военно-историческое общество

Вечный огонь расположен у подножия обелиска высотой 36 метров, который установлен на самой вершине кургана в Шахтёрском районе ДНР. Ранее пламя уже зажигали, но только в тестовом режиме.

На мемориале Саур-Могила возле Донецка впервые за долгое время зажгли Вечный огонь

На мемориале Саур-Могила возле Донецка впервые за долгое время зажгли Вечный огонь

Также, как писал Лайф, на Саур-Могиле установили фигуру Солдата Победы, а на базе самого мемориального комплекса планируется открыть музей.

Обложка ©

Telegram / Российское военно-историческое общество

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Донбасс
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров