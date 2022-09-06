На мемориале Саур-Могила в ДНР после полной реставрации зажгли Вечный огонь

На восстановленном мемориале Саур-Могила в Донецкой Народной Республике наконец зажгли Вечный огонь. Кадры с места опубликовал телеграм-канал Российского военно-исторического общества.

Вечный огонь расположен у подножия обелиска высотой 36 метров, который установлен на самой вершине кургана в Шахтёрском районе ДНР. Ранее пламя уже зажигали, но только в тестовом режиме.