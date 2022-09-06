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Регион
Опубликовано 6 сентября 2022, 08:57

Экс-глава МИД Австрии упомянула хрустальный шар, обсуждая будущее России и Евросоюза

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия и Евросоюз находятся на пороге важных изменений

Отношения России и Евросоюза в ближайшее время ждут крупные изменения. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит в эти дни в Приморье, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"У меня нет хрустального шара, мы на пороге очень важных изменений. По моему мнению, ещё слишком рано говорить о каких-то прогнозах", — сказала Кнайсль.

Ранее в Кремле не исключили, что с Кнайсль в рамках ВЭФ встретится президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, встреча состоится при обоюдном желании обеих сторон.

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ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Максим Плетнёв
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