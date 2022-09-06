Экс-глава МИД Австрии упомянула хрустальный шар, обсуждая будущее России и Евросоюза
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия и Евросоюз находятся на пороге важных изменений
Отношения России и Евросоюза в ближайшее время ждут крупные изменения. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит в эти дни в Приморье, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
"У меня нет хрустального шара, мы на пороге очень важных изменений. По моему мнению, ещё слишком рано говорить о каких-то прогнозах", — сказала Кнайсль.
Ранее в Кремле не исключили, что с Кнайсль в рамках ВЭФ встретится президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, встреча состоится при обоюдном желании обеих сторон.
ТАСС / Феоктистов Дмитрий