Экс-глава МИД Австрии упомянула хрустальный шар, обсуждая будущее России и Евросоюза

Отношения России и Евросоюза в ближайшее время ждут крупные изменения. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит в эти дни в Приморье, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"У меня нет хрустального шара, мы на пороге очень важных изменений. По моему мнению, ещё слишком рано говорить о каких-то прогнозах", — сказала Кнайсль.