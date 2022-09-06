Скончалась бывший главный тренер сборной России по кёрлингу Ольга Андрианова

Бывший наставник сборной России по кёрлингу Ольга Андрианова умерла на 71-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Федерации кёрлинга России (ФКР).

"Федерация кёрлинга России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с тяжёлой утратой", — говорится в сообщении пресс-службы организации .

Андрианова возглавляла сборную России по кёрлингу с 1998 по 2012 год. С 2006-го по 2010-й она также занимала пост президента ФКР. Кроме того, Ольга Александровна долгое время представляла организацию во Всемирной федерации кёрлинга.