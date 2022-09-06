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6 сентября, 08:51

Скончалась бывший главный тренер сборной России по кёрлингу Ольга Андрианова

Бывший наставник сборной России по кёрлингу Ольга Андрианова умерла на 71-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Федерации кёрлинга России (ФКР).

"Федерация кёрлинга России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с тяжёлой утратой", говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Андрианова возглавляла сборную России по кёрлингу с 1998 по 2012 год. С 2006-го по 2010-й она также занимала пост президента ФКР. Кроме того, Ольга Александровна долгое время представляла организацию во Всемирной федерации кёрлинга.

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Wikipedia / Winchester gt14

Роман Фейгин

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