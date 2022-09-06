Стала известна дата закрытия магазинов H&M
Mash: Магазины H&M по всей России закроются 30 ноября
Магазины шведской торговой сети H&M, которая ранее объявила об уходе с российского рынка, закроются в РФ 30 ноября. Соответствующее письмо получили сотрудники, пишет телеграм-канал Mash.
"Предварительно, наш магазин будет закрыт для покупателей 30.11, далее у нас будет 14 дней на закрытие магазина (сбор товара, оборудования и т.д.)", — говорится в сообщении.
Расторжение трудового договора будет подписываться с каждым российским работником за 30 дней до закрытия магазина. Компенсацию они получат 15 декабря. Маленькие точки могут закрыться в начале октября, в регионах уже даже расклеивают постеры с датой. По данным телеграм-канала, объём поставок H&M сократился в 3–4 раза, а продукцию при нынешнем спросе получится распродать за семь недель. И начиная уже со следующей недели перестанут работать точки в ЦДМ, Химках и "Рио Дмитровке".
Офисных работников переводят за рубеж, а в магазинах появились временные сотрудники. Последние трудятся в качестве самозанятых и получают на 40 рублей в день больше тех, кто работает в штате. Также некоторым работникам предлагают перевестись в другие филиалы, а если они отказываются, то с ними прощаются, выплатив шесть окладов.
Напомним, в июле стало известно, что H&M Group полностью прекращает деятельность на территории России. В марте 2022-го было решено временно приостановить работу всех магазинов торговой марки. Позднее в пресс-службе ретейлера H&M Group сообщили о намерении открыть офлайн-магазины в России для проведения распродажи оставшегося товара. Уточнялось, что магазины будут открыты временно, пока большая часть оставшихся товаров не будет продана. Параллельно с распродажей H&M намерена продать весь бизнес в России — 170 магазинов вместе со всей оставшейся продукцией.
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