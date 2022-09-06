Стала известна дата закрытия магазинов H&M

Магазины шведской торговой сети H&M, которая ранее объявила об уходе с российского рынка, закроются в РФ 30 ноября. Соответствующее письмо получили сотрудники, пишет телеграм-канал Mash.

"Предварительно, наш магазин будет закрыт для покупателей 30.11, далее у нас будет 14 дней на закрытие магазина (сбор товара, оборудования и т.д.)", — говорится в сообщении.

Расторжение трудового договора будет подписываться с каждым российским работником за 30 дней до закрытия магазина. Компенсацию они получат 15 декабря. Маленькие точки могут закрыться в начале октября, в регионах уже даже расклеивают постеры с датой. По данным телеграм-канала, объём поставок H&M сократился в 3–4 раза, а продукцию при нынешнем спросе получится распродать за семь недель. И начиная уже со следующей недели перестанут работать точки в ЦДМ, Химках и "Рио Дмитровке".