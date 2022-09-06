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Опубликовано 6 сентября 2022, 09:15

Большинство россиян поддерживает специальную военную операцию на Украине

ВЦИОМ: Специальную военную операцию на Украине поддерживают 70% россиян

Большая часть россиян поддерживает специальную военную операцию на Украине. Такие данные приводит Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, по данным центра, высказалось за поддержку действий России 70% опрошенных, ещё 18% ответили, что "скорее не поддерживают" спецоперацию. Затруднилось с ответом всего 12% респондентов. При этом за последние полгода число поддерживающих СВО снизилось всего на 3%, в то время как число не поддерживающих вовсе не изменилось.

Также, по данным ВЦИОМа, большинство россиян (39%) считает целью спецоперации защиту России от расширения НАТО и разоружение Украины, 20% напомнили о защите Донбасса, 17% назвали важным освобождение Незалежной от нацистов.

Опрос проходил в формате телефонных звонков в августе 2022 года, в нём приняло участие 1600 россиян совершеннолетнего возраста. Данные исследования были взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Песков: Большинство россиян поддерживает решение Путина о проведении спецоперации
Песков: Большинство россиян поддерживает решение Путина о проведении спецоперации

Ранее Лайф писал, что, по данным ВЦИОМа, президенту Владимиру Путину доверяет 81% россиян, его работу одобряет 78,1%. Другие политики значительно отстают от российского лидера по уровню поддержки россиян. Например, премьер-министру Михаилу Мишустину доверяет 62,5% респондентов.

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ТАСС / Станислав Красильников

Максим Плетнёв
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