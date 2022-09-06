ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает специальную военную операцию на Украине
Большая часть россиян поддерживает специальную военную операцию на Украине. Такие данные приводит Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, по данным центра, высказалось за поддержку действий России 70% опрошенных, ещё 18% ответили, что "скорее не поддерживают" спецоперацию. Затруднилось с ответом всего 12% респондентов. При этом за последние полгода число поддерживающих СВО снизилось всего на 3%, в то время как число не поддерживающих вовсе не изменилось.
Также, по данным ВЦИОМа, большинство россиян (39%) считает целью спецоперации защиту России от расширения НАТО и разоружение Украины, 20% напомнили о защите Донбасса, 17% назвали важным освобождение Незалежной от нацистов.
Опрос проходил в формате телефонных звонков в августе 2022 года, в нём приняло участие 1600 россиян совершеннолетнего возраста. Данные исследования были взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее Лайф писал, что, по данным ВЦИОМа, президенту Владимиру Путину доверяет 81% россиян, его работу одобряет 78,1%. Другие политики значительно отстают от российского лидера по уровню поддержки россиян. Например, премьер-министру Михаилу Мишустину доверяет 62,5% респондентов.
ТАСС / Станислав Красильников