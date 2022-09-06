Диетолог рассказала, кому не следует есть баклажаны

Употребление баклажанов на постоянной основе не рекомендуется людям с аутоиммунными заболеваниями, а при наличии аллергии или дивертикулита от них лучше отказаться вовсе. Об этом "Москве 24" рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

По её словам, любые паслёновые усиливают воспалительные процессы в организме, поэтому постоянное их потребление чревато проблемами со здоровьем.



"Баклажаны на регулярной основе нельзя есть людям с аутоиммунными проблемами, особенно при их обострении. Это аутоиммунный тиреоидит, аутоиммунные заболевания суставов и кишечника. И, безусловно, нельзя употреблять тем людям, которые имеют аллергию на этот продукт", — объяснила Королёва.

Кроме того, баклажаны не рекомендуется употреблять тем, кто страдает дивертикулитом кишечника, потому что маленькие семена овоща могут попасть на участок дивертикула и усилить воспалительный процесс, вызвать обострение.