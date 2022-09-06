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6 сентября, 10:00

В Москве на стройке нашли предметы, похожие на мины

"360": На стройке в Москве нашли три похожих на мины предмета

В Москве на территории стройки в Юго-Восточном административном округе обнаружили три предмета, которые похожи на мины. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Объекты нашли на улице Газгольдерной, дом 8. Источник издания уточнил, что территорию огородили, ожидается приезд кинологов. У пресс-службы столичного главка МВД РФ информации о происшествии пока нет.

В Херсоне начальника дежурной части ГИБДД подорвали в авто вместе с дочкой и женой

В Херсоне начальника дежурной части ГИБДД подорвали в авто вместе с дочкой и женой

Ранее Лайф рассказывал, что в Зеленограде нашли мину времён ВОВ. Снаряд обнаружили сотрудники поисково-спасательной станции "Пансионат".

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Варвара Романова

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