В Бундестаге призвали немцев к масштабным митингам против антироссийских санкций

Депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала жителей Германии выходить на улицы и протестовать против антироссийских санкций, которые в первую очередь наносят ущерб самой Европе, и ФРГ в частности.

По словам политика, немецкие власти завели себя в тупик экономической войной против Москвы, социально разрушая население и уничтожая рабочие места миллионами. При этом она подчеркнула, что требования Германии к России соблюдать обязательства по поставкам газа, несмотря на санкции, "откровенно странные".

"Нельзя дать себя одурачить и запугать. Необходим широкий протест — против надбавки к цене на газ, за ограничение цен на энергию, а также за налог на сверхприбыли бенефициаров кризиса — энергетических концернов, фармацевтических гигантов и предприятий военной промышленности. Таковы наши минимальные требования на эту жаркую осень. И долой разоряющие нас экономические санкции!" — написала Дагделен в статье для журнала Junge Welt.