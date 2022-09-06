Уходящий в отставку Джонсон не упомянул кота Ларри с Даунинг-стрит в прощальной речи
Уходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон не упомянул кота Ларри с Даунинг-стрит в прощальной речи, зато поблагодарил пса Дилина за заботу о его семье. Всё это транслировалось в прямом эфире телеканала Sky News.
"Спасибо всем, кто в этом здании со мной (в резиденции Даунинг-стрит. — Прим. Лайфа). Спасибо всем в правительстве. Спасибо всем, кто помогал заботиться обо мне и моей семье в последние три года, включая Дилина, пса", — сказал Джонсон.
Отметим, что ранее в аккаунте кота Ларри с Даунинг-стрит в "Твиттере" появлялись публикации, которые высмеивали уходящего в отставку британского премьер-министра.
"Да, я вышел проверить, что он (Джонсон. — Прим. Лайфа) ушёл. Его тут нет", — такое сообщение появилось в соцсетях сегодня.
До этого кот сообщал, что в его доме живёт "поселенец, которого нужно выселить", имея в виду Джонсона.
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Как писал Лайф, Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании 5 сентября. В конце борьбы за пост премьера Британии оставалось всего два кандидата. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен в будущем снова занять кресло главы правительства.
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