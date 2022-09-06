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6 сентября, 09:39

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

В России выявили 38 500 новых случаев коронавируса за сутки

В России выявили новых 38 500 случаев заражения коронавирусом за сутки, что заметно меньше, чем в понедельник, когда сообщалось о 41 690 заболевших. Об этом сообщает во вторник федеральный оперативный штаб. 95 пациентов в результате болезни скончались, а 46 304 выздоровели после ковида.

Всего с начала пандемии в России выявили 19 809 613 случаев заражения коронавирусом и зафиксировано 384 882 летальных исхода.

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Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что с начала пандемии коронавируса летальность от болезни снизилась примерно в 15 раз. Сейчас этот показатель находится на уровне 0,33%. А в Минздраве рассказали, что у женщин постковидный синдром встречается чаще, чем у мужчин. Кроме того, в группу риска входят люди старше 50 лет и граждане с избыточной массой тела.

Обложка ©

Unsplash / Annie Spratt

Марина Калегина
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