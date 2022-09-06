В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
В России выявили 38 500 новых случаев коронавируса за сутки
В России выявили новых 38 500 случаев заражения коронавирусом за сутки, что заметно меньше, чем в понедельник, когда сообщалось о 41 690 заболевших. Об этом сообщает во вторник федеральный оперативный штаб. 95 пациентов в результате болезни скончались, а 46 304 выздоровели после ковида.
Всего с начала пандемии в России выявили 19 809 613 случаев заражения коронавирусом и зафиксировано 384 882 летальных исхода.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что с начала пандемии коронавируса летальность от болезни снизилась примерно в 15 раз. Сейчас этот показатель находится на уровне 0,33%. А в Минздраве рассказали, что у женщин постковидный синдром встречается чаще, чем у мужчин. Кроме того, в группу риска входят люди старше 50 лет и граждане с избыточной массой тела.