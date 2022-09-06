"Без дела никто не собирается сидеть": Песков рассказал, чем займётся после ухода с поста пресс-секретаря

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока ещё не думал о том, чем займётся после завершения карьеры в Кремле. По его словам, если он будет востребован, то ему могут предложить что-то другое.

"Если я не буду востребован, то тогда надо будет искать самому, придумывать. Без дела никто не собирается сидеть", — рассказал представитель Кремля в интервью РБК.

Напомним, Песков работает в администрации российского президента с 2000 года.