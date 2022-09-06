"Без дела никто не собирается сидеть": Песков рассказал, чем займётся после ухода с поста пресс-секретаря
Песков рассказал, что будет делать после завершения карьеры пресс-секретаря
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока ещё не думал о том, чем займётся после завершения карьеры в Кремле. По его словам, если он будет востребован, то ему могут предложить что-то другое.
"Если я не буду востребован, то тогда надо будет искать самому, придумывать. Без дела никто не собирается сидеть", — рассказал представитель Кремля в интервью РБК.
Напомним, Песков работает в администрации российского президента с 2000 года.
А ранее Лайф сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров, на днях намекнувший на свой "бессрочный отпуск", поставил точку в вопросе о его возможной отставке. Он также отметил, что в какой-то публикации его назвали "долгожителем" среди глав регионов РФ. Однако затем выяснилось, что до рекорда Кадырову ещё далеко.