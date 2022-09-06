Семьи погибших при стрельбе в пермском вузе подали иски на 18 миллионов рублей
Родственники погибших в результате стрельбы в пермском университете подали иски к обвиняемому Тимуру Бекмансурову на общую сумму 18 миллионов рублей. Об этом стало известно во время судебного заседания в Пермском краевом суде.
Так, сын погибшего врача Маргариты Энгаус запросил пять миллионов рублей морального вреда; мать убитой студентки Ксении Самченко подала иск о взыскании такой же суммы за смерть дочери. Кроме того, иски на суммы три и пять миллионов рублей заявили матери погибших выпускницы Анны Айгельдиной и студента Ярослава Арамелева. При этом мать убитой студентки Екатерины Шакировой на стала требовать компенсации, а родственники застреленной Александры Моховой попросили дополнительное время на обдумывание вопроса.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. Накануне во время судебного заседания стрелок полностью признал вину.
ТАСС / Максим Рожко