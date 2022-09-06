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6 сентября, 09:29

В Европарламенте заявили о падении уровня жизни из-за дорогих энергоносителей в ЕС

Чешский евродепутат Здеховский: В ЕС продолжают стремительно расти цены на энергоносители

В Евросоюзе продолжают стремительно расти цены на энергоносители, что только усугубляет кризис стоимости жизни. Об этом заявил чешский европарламентарий Томаш Здеховский, пишет RT.

"На немецкой бирже стоимость (контрактов на. — Прим. Лайфа) поставки электроэнергии на следующий год увеличилась на 340%до €650 за МВт/ч, а на торгах в Нидерландах цена на газ выросла на 200% до €280 за МВт/ч", — рассказал он.

По мнению депутата, скоординированные действия на европейском уровне могут в значительной степени смягчить скачки цен. В пример он привёл предложение Еврокомиссии сократить потребление энергии в странах ЕС на 15%. Кроме того, из-за стремительного роста цен на энергоносители усугубился кризис стоимости жизни. И Здеховский спросил у ЕК, какие ещё меры она собирается принять для борьбы со всем этим. Он также поинтересовался, будет ли Еврокомиссия рассматривать возможность использования невозобновляемых источников энергии для уравновешивания растущих цен на энергоносители.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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