В Европарламенте заявили о падении уровня жизни из-за дорогих энергоносителей в ЕС
Чешский евродепутат Здеховский: В ЕС продолжают стремительно расти цены на энергоносители
В Евросоюзе продолжают стремительно расти цены на энергоносители, что только усугубляет кризис стоимости жизни. Об этом заявил чешский европарламентарий Томаш Здеховский, пишет RT.
"На немецкой бирже стоимость (контрактов на. — Прим. Лайфа) поставки электроэнергии на следующий год увеличилась на 340% — до €650 за МВт/ч, а на торгах в Нидерландах цена на газ выросла на 200% — до €280 за МВт/ч", — рассказал он.
По мнению депутата, скоординированные действия на европейском уровне могут в значительной степени смягчить скачки цен. В пример он привёл предложение Еврокомиссии сократить потребление энергии в странах ЕС на 15%. Кроме того, из-за стремительного роста цен на энергоносители усугубился кризис стоимости жизни. И Здеховский спросил у ЕК, какие ещё меры она собирается принять для борьбы со всем этим. Он также поинтересовался, будет ли Еврокомиссия рассматривать возможность использования невозобновляемых источников энергии для уравновешивания растущих цен на энергоносители.
Ранее глава Минэнерго усомнился, что ЕС сможет обойтись без газа из России к 2027 году. Иначе это может закончиться остановкой европейской промышленности, в том числе химической, добавил Николай Шульгинов.
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