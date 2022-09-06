Путин, Шойгу и Герасимов понаблюдали за учениями "Восток-2022"

Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым понаблюдал за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Как журналистам сообщал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, перед этим российский лидер провёл закрытое совещание с военными.

Путин, Шойгу и Герасимов наблюдают за учениями "Восток-2022". Видео © Telegram / Zvezdanews

В составе коалиционных сил манёвры отрабатывают воинские контингенты и наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других государств, среди которых — Китай, Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Таджикистан. Всего к выполнению учебно-боевых задач привлечено более 50 тысяч военнослужащих, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, включая 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов.

Кроме того, на этом этапе манёвров российские военные вместе с коллегами из Китая отрабатывают совместные действия по обороне морских коммуникаций в Японском море.