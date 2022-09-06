В "Реале" отреагировали на сообщения об интересе к Захаряну
В мадридском "Реале" заявили, что не заинтересованы в приобретении полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Накануне информацию об интересе "Реала" и "Барселоны" к Захаряну распространили испанские СМИ. Никаких официальных предложений от этих клубов "Динамо" пока не получало.
"Клуб обычно не разглашает такую информацию. Но нам ничего не известно об интересе "Реала" к Захаряну", — сообщили в пресс-службе мадридского клуба.
Ранее Лайф сообщал, что "Челси" хотел приобрести 19-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна и предложил "Динамо" 15 миллионов евро. Клубы почти неделю вели переговоры. В итоге "Динамо" объявило, что Захарян продолжит играть за бело-голубых, несмотря на предложение от "Челси".
ФК "Динамо"