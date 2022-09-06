В "Реале" отреагировали на сообщения об интересе к Захаряну

В мадридском "Реале" заявили, что не заинтересованы в приобретении полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Накануне информацию об интересе "Реала" и "Барселоны" к Захаряну распространили испанские СМИ. Никаких официальных предложений от этих клубов "Динамо" пока не получало.