ИИХФ рассмотрит различные сценарии возвращения сборной России на мировую арену

Полугодовой конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), который пройдёт в турецком Белеке с 29 сентября по 1 октября, рассмотрит возможные сценарии возвращения сборных России и Белоруссии на чемпионат мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Люка Тардифа.

Накануне президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Тардиф пообещал ему вернуть сборную России в сильнейший дивизион чемпионата мира. При этом сроки снятия отстранения не уточняются.

"На данный момент никакого решения нет. Координационный комитет ИИХФ работает над различными сценариями относительно возвращения сборных России и Белоруссии, если оно состоится в следующем году или позже. Всё это будет представлено совету ИИХФ до полугодового конгресса в конце месяца. Решение будет принято во время конгресса", — сказал Тардиф.