ИИХФ рассмотрит различные сценарии возвращения сборной России на мировую арену
Полугодовой конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), который пройдёт в турецком Белеке с 29 сентября по 1 октября, рассмотрит возможные сценарии возвращения сборных России и Белоруссии на чемпионат мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Люка Тардифа.
Накануне президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Тардиф пообещал ему вернуть сборную России в сильнейший дивизион чемпионата мира. При этом сроки снятия отстранения не уточняются.
"На данный момент никакого решения нет. Координационный комитет ИИХФ работает над различными сценариями относительно возвращения сборных России и Белоруссии, если оно состоится в следующем году или позже. Всё это будет представлено совету ИИХФ до полугодового конгресса в конце месяца. Решение будет принято во время конгресса", — сказал Тардиф.
Сборная России по хоккею уже пропустила чемпионат мира 2022 года в Финляндии. Также наша команда не сможет принять участие в следующем первенстве, которое пройдёт с 12 по 28 мая 2023 года в Риге и Тампере.
Ранее Лайф сообщал, что ИИХФ в конце февраля отстранила Россию от участия в международных соревнованиях. Также нашу страну лишили права проведения взрослого и молодёжного чемпионатов мира в 2023 году. В середине марта национальную команду на два года отстранили от участия в Евротуре.
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