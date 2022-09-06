Минобороны Армении сообщило о гибели срочника из-за обстрела с азербайджанской стороны

Минобороны Армении сообщило о гибели своего военнослужащего, наступившей, по предварительным данным, в результате выстрела со стороны азербайджанских ВС. Трагедия произошла накануне вечером на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы.

Напомним, что месяц назад Министерство обороны России сообщало, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации. Эта тема находится на постоянном контроле и у президента России. 24 августа Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.