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6 сентября, 09:57

Минобороны Армении сообщило о гибели срочника из-за обстрела с азербайджанской стороны

Минобороны Армении сообщило о гибели своего военнослужащего, наступившей, по предварительным данным, в результате выстрела со стороны азербайджанских ВС. Трагедия произошла накануне вечером на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы.

"В результате выстрела противника был смертельно ранен военнослужащий срочной службы младший сержант Арман Гагикович Саркисян (2002 г.р.)", — информирует ведомство.

Официальной информации от азербайджанской стороны по данному инциденту пока не поступало.

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Напомним, что месяц назад Министерство обороны России сообщало, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации. Эта тема находится на постоянном контроле и у президента России. 24 августа Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Azerbaijani Defense Ministry

Алексей Берковиц

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