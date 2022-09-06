Нервозность, тремор, эйфория: Как инспекторы ДПС выявляют наркоманов на дороге

Существует несколько негласных способов, позволяющих выявить водителей с наркотическим опьянением. Их вычисляют по каким-либо отклонениям в поведении или по физиологическим признакам, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с "Газетой.ru".

"Люди принимают наркотики, чтобы изменить сознание, и это очень видно. Первый ключевой маркер — нервозность. Человек в состоянии изменённого сознания может быть заторможен или ускорен, он реагирует на вопросы неадекватно, проявляет нетипичное поведение", — объяснил он.

Как правило, продолжил эксперт, наркоман даёт нетривиальные ответы на стандартные вопросы, он знает, что совершил что-то неправильное. К тому же многие запрещённые вещества вызывают параноидальное состояние, отметил Шапарин. Пока сотрудник ГИБДД задаёт отвлечённые вопросы водителю-наркоману, проверяется не только его адекватность, но и запах изо рта. А ещё нарушитель при этом может находиться в стадии эйфории, быть излишне подозрительным, замкнутым в себе или словоохотливым, рассказал эксперт.

Кроме того, инспектор может попросить водителя плюнуть для проверки. Дело в том, что из-за множества стимуляторов у человека пересыхает полость рта и тот просто не сможет набрать достаточно слюны. Другие простые способы — проверка пульса, выявление тремора рук, наличие излишней бледности и потливости. По словам Шапарина, водителя-наркомана также можно распознать по реакции зрачка на свет. Причём все эти проверки не регламентируются законом, и гражданин имеет право отказаться от них. Эксперт также отметил, что ежегодно водителей в состоянии наркотического опьянения попадается мало. И это количество непропорционально тому, как много людей получают уголовное наказание за оборот запрещённых веществ.