НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 10:03

Суд в Москве лишил лицензии журнал "Новая рассказ-газета"

Басманный суд Москвы лишил журнал-приложение к "Новой газете" свидетельства о регистрации СМИ

Басманный суд Москвы лишил издательский дом "Новая рассказ-газета" свидетельства о регистрации средства массовой информации. Об этом стало известно РИА "Новости" от пресс-службы инстанции.

"6 сентября 2022 года Басманным районным судом Москвы вынесено решение, которым признана недействительной регистрация средства массовой информации — журнала "Новая рассказ-газета", — сообщили в суде.

Решение принято по иску Роскомнадзора. Отметим, что данный проект был запущен сотрудниками "Новой газеты" в июле этого года.

Суд оштрафовал "Новую газету" на 350 тысяч за распространение недостоверной информации

Суд оштрафовал "Новую газету" на 350 тысяч за распространение недостоверной информации

Как писал Лайф, 22 марта текущего года РКН вынес предупреждение "Новой газете". Тогда ведомство потребовало незамедлительно отредактировать материал издания в соответствии с законодательством РФ. 28 марта руководство издания объявило о приостановке работы до окончания спецоперации. В апреле уехавшие из России журналисты "Новой газеты" сообщили о создании проекта "Новая газета. Европа", но в конце апреля Роскомнадзор ограничил доступ к этому изданию. В июле РКН направил судебный иск об отзыве регистрации СМИ у "Новой газеты". А 5 сентября стало известно, что Басманный суд Москвы отозвал регистрацию СМИ у "Новой газеты" по иску РКН.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров