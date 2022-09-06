Суд в Москве лишил лицензии журнал "Новая рассказ-газета"

Басманный суд Москвы лишил издательский дом "Новая рассказ-газета" свидетельства о регистрации средства массовой информации. Об этом стало известно РИА "Новости" от пресс-службы инстанции.

"6 сентября 2022 года Басманным районным судом Москвы вынесено решение, которым признана недействительной регистрация средства массовой информации — журнала "Новая рассказ-газета", — сообщили в суде.

Решение принято по иску Роскомнадзора. Отметим, что данный проект был запущен сотрудниками "Новой газеты" в июле этого года.