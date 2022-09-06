Суд в Москве лишил лицензии журнал "Новая рассказ-газета"
Басманный суд Москвы лишил журнал-приложение к "Новой газете" свидетельства о регистрации СМИ
Басманный суд Москвы лишил издательский дом "Новая рассказ-газета" свидетельства о регистрации средства массовой информации. Об этом стало известно РИА "Новости" от пресс-службы инстанции.
"6 сентября 2022 года Басманным районным судом Москвы вынесено решение, которым признана недействительной регистрация средства массовой информации — журнала "Новая рассказ-газета", — сообщили в суде.
Решение принято по иску Роскомнадзора. Отметим, что данный проект был запущен сотрудниками "Новой газеты" в июле этого года.
Как писал Лайф, 22 марта текущего года РКН вынес предупреждение "Новой газете". Тогда ведомство потребовало незамедлительно отредактировать материал издания в соответствии с законодательством РФ. 28 марта руководство издания объявило о приостановке работы до окончания спецоперации. В апреле уехавшие из России журналисты "Новой газеты" сообщили о создании проекта "Новая газета. Европа", но в конце апреля Роскомнадзор ограничил доступ к этому изданию. В июле РКН направил судебный иск об отзыве регистрации СМИ у "Новой газеты". А 5 сентября стало известно, что Басманный суд Москвы отозвал регистрацию СМИ у "Новой газеты" по иску РКН.
ТАСС / Артём Геодакян