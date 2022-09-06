ВС РФ поразили три пункта управления ВСУ под Харьковом и Запорожьем

Вооружённые силы РФ за сутки поразили три пункта управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражено три пункта управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161 районе", — сказал он.