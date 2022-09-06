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6 сентября, 10:37

ВС РФ поразили три пункта управления ВСУ под Харьковом и Запорожьем

Вооружённые силы РФ за сутки поразили три пункта управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражено три пункта управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161 районе", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 220 бойцов ВСУ, попытавшихся закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова

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