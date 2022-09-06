Российские "Калибры" оставили без топлива крупную группировку украинских войск

Высокоточные ракеты большой дальности морского базирования "Калибр" нанесли удар в районе населённого пункта Карповка в Днепропетровской области, уничтожив крупное хранилище топлива. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, запасы предназначались группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.

Кроме того, ВС РФ поразили три пункта управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, а также уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Бук" в ДНР.