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Регион
Опубликовано 6 сентября 2022, 10:39

Российские "Калибры" оставили без топлива крупную группировку украинских войск

Высокоточные ракеты большой дальности морского базирования "Калибр" нанесли удар в районе населённого пункта Карповка в Днепропетровской области, уничтожив крупное хранилище топлива. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, запасы предназначались группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.

Кроме того, ВС РФ поразили три пункта управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, а также уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Бук" в ДНР.

Минобороны показало ночные пуски из "Искандеров" по ВСУ
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В конце августа Лайф сообщал, как российские военные уничтожили "Калибрами" склад ВСУ с ракетами HIMARS под Одессой.

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vk.com / Минобороны России

Марина Калегина
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