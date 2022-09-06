Невролог объяснил, как головная боль может быть связана со сменой сезонов

При смене сезонов с лета на осень головная боль может чаще проявляться из-за распространения вирусных инфекций. Об этом радио Sputnik рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

"Думаю, что причиной является рост вирусных заболеваний, интоксикация организма, что сказывается на комфорте головного мозга и может вызывать головные боли", — уточнил он.

По его словам, часто люди связывают осеннюю мигрень с сокращением продолжительности светового дня и колебаниями атмосферного давления, но это вряд ли может являться причиной недуга, уверен невролог.

"В нашей стране обычно смена сезонов происходит более резко, чем во многих других регионах планеты. Но эти изменения всё-таки не настолько драматические, чтобы нарушить питание тканей. Смена сезонов не может влиять на головные боли. Сокращение светового дня происходит очень плавно. <...> Если говорить о давлении, то у нашего организма есть могучие ресурсы для компенсации изменений", — объяснил специалист.