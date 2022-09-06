Лавров дал дельный совет Трасс по работе на посту премьера Британии
Лавров заявил, что Трасс заведомо негативно настроена к России
Новоиспечённая глава британского кабмина Лиз Трасс заранее негативно настроена к России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Таиланда Доном Праматвинаем он подчеркнул, что британским властям в первую очередь следует разобраться с соседними странами, а не "бросать взор" далеко за пределы государства.
"Всё-таки для Лиз Трасс более приоритетным, прежде чем она окончательно сформулирует свою заведомо негативную позицию по отношению к России, будет разобраться с ближайшими соседями, в том числе определиться наконец, для неё президент [Франции Эмманюэль] Макрон — друг или враг, этот вопрос по-прежнему повис в воздухе", — сказал министр.
Ранее сообщалось, что Трасс, ещё будучи главой МИД Соединённого Королевства, не смогла назвать Макрона другом её страны. Об этом она заявила во время предвыборной кампании Консервативной партии в городе Норидж. А её оппонент Риши Сунак решил для себя, что Макрон — друг Британии.
Новости
"Выше по уровню": Мозалёв считает, что российское фигурное катание интереснее нашего футбола
сегодня в 10:25
Лавров сообщил, что Москва запросила стенограмму слов Борреля о "фашистской России"
сегодня в 10:24
В Академии военных наук объяснили, кому выгоден фейк о покупке Россией оружия у КНДР
сегодня в 10:23
ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN