Лавров дал дельный совет Трасс по работе на посту премьера Британии

Новоиспечённая глава британского кабмина Лиз Трасс заранее негативно настроена к России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Таиланда Доном Праматвинаем он подчеркнул, что британским властям в первую очередь следует разобраться с соседними странами, а не "бросать взор" далеко за пределы государства.

"Всё-таки для Лиз Трасс более приоритетным, прежде чем она окончательно сформулирует свою заведомо негативную позицию по отношению к России, будет разобраться с ближайшими соседями, в том числе определиться наконец, для неё президент [Франции Эмманюэль] Макрон — друг или враг, этот вопрос по-прежнему повис в воздухе", — сказал министр.