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6 сентября, 10:26

Лавров дал дельный совет Трасс по работе на посту премьера Британии

Лавров заявил, что Трасс заведомо негативно настроена к России

Новоиспечённая глава британского кабмина Лиз Трасс заранее негативно настроена к России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Таиланда Доном Праматвинаем он подчеркнул, что британским властям в первую очередь следует разобраться с соседними странами, а не "бросать взор" далеко за пределы государства.

"Всё-таки для Лиз Трасс более приоритетным, прежде чем она окончательно сформулирует свою заведомо негативную позицию по отношению к России, будет разобраться с ближайшими соседями, в том числе определиться наконец, для неё президент [Франции Эмманюэль] Макрон — друг или враг, этот вопрос по-прежнему повис в воздухе", — сказал министр.

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Ранее сообщалось, что Трасс, ещё будучи главой МИД Соединённого Королевства, не смогла назвать Макрона другом её страны. Об этом она заявила во время предвыборной кампании Консервативной партии в городе Норидж. А её оппонент Риши Сунак решил для себя, что Макрон — друг Британии.

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ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN

Наталья Исакова

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