"Выше по уровню": Мозалёв считает, что российское фигурное катание интереснее нашего футбола
Фигурист Мозалёв: Российское фигурное катание интереснее российского футбола
Чемпион мира по фигурному катанию среди юниоров россиянин Андрей Мозалёв считает, что в нашей стране его вид спорта интереснее футбола. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Футбол в последнее время перестал смотреть. За "Зенит" болею как за родное, питерское. Но не могу сказать, что пристально слежу. Российское фигурное катание интереснее российского футбола? Думаю, да, интереснее. Да и по уровню выше", — сказал 19-летний спортсмен.
Мозалёв победил на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в 2020 году. В минувшем сезоне он выиграл бронзу на чемпионате России, получив путёвку на Олимпиаду. На Играх в Пекине Андрей занял 19-е место в личном турнире.
ТАСС / Сергей Бобылев