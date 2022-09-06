"Выше по уровню": Мозалёв считает, что российское фигурное катание интереснее нашего футбола

Чемпион мира по фигурному катанию среди юниоров россиянин Андрей Мозалёв считает, что в нашей стране его вид спорта интереснее футбола. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Футбол в последнее время перестал смотреть. За "Зенит" болею как за родное, питерское. Но не могу сказать, что пристально слежу. Российское фигурное катание интереснее российского футбола? Думаю, да, интереснее. Да и по уровню выше", — сказал 19-летний спортсмен.