Публикация газеты The New York Times о том, что Россия начала закупки артиллерии у КНДР, в очередной раз доказывает, что вся западная разведка работает на дезинформацию. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. По его словам, источник из разведки США, на который ссылается издание, здесь несостоятелен, так как участниками предполагаемой сделки выступали бы Москва либо Пхеньян, а российская сторона наверняка бы не стала скрывать факт заключения контракта.

"Что в этом плохого? Все страны покупают и продают оружие. Тоже мне проблема", — говорит Козин.

Однако стремление "американских разведчиков" либо других источников западных СМИ использовать дезинформацию в качестве оружия против России вызывает серьёзную тревогу, рассуждает собеседник Лайфа. По словам Козина, The New York Times в данном случае врёт не просто так, а чтобы повлиять на принятие решений.