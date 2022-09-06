В Академии военных наук объяснили, кому выгоден фейк о покупке Россией оружия у КНДР
The New York Times заявила, что Россия якобы начала закупать артиллерию у КНДР
Публикация газеты The New York Times о том, что Россия начала закупки артиллерии у КНДР, в очередной раз доказывает, что вся западная разведка работает на дезинформацию. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. По его словам, источник из разведки США, на который ссылается издание, здесь несостоятелен, так как участниками предполагаемой сделки выступали бы Москва либо Пхеньян, а российская сторона наверняка бы не стала скрывать факт заключения контракта.
"Что в этом плохого? Все страны покупают и продают оружие. Тоже мне проблема", — говорит Козин.
Однако стремление "американских разведчиков" либо других источников западных СМИ использовать дезинформацию в качестве оружия против России вызывает серьёзную тревогу, рассуждает собеседник Лайфа. По словам Козина, The New York Times в данном случае врёт не просто так, а чтобы повлиять на принятие решений.
"Чем они это доказывают, их представители разведки? Там что, хорошие разведчики? Я считаю, что это не разведчик, а, извините, дрянь самая настоящая, потому что они подсказали правящим на Западе кругам сделать ставку не на Россию как на нормального партнёра, а на военного преступника Зеленского. Что это за разведка? Что там за люди работают? Вся западная разведка работает на дезинформацию", — заключил военный эксперт.
Напомним, что в последнее время количество фейков о России в западных СМИ ощутимо возросло. Буквально накануне пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось опровергать материал The Washington Post о том, что Иран якобы поставил в Россию беспилотники для использования их в ходе спецоперации. А до этого он опровергал материал газеты The New York Times, в котором сообщалось о якобы больших потерях России на Украине. По словам Пескова, к подобного рода информации следует относиться как к фейкам.
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