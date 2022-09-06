Легкоатлетка Клишина назвала "нормальным выбором" смену гражданства ради карьеры

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в беседе с РИА "Новости" высказала своё мнение о возможной смене спортивного гражданства российскими спортсменами в период их массового отстранения от международных стартов.

"Смена гражданства — это личное дело каждого спортсмена. Если кто-то хочет поменять гражданство ради своей карьеры, я считаю, что это нормальный выбор. Это всё равно что человека пригласили по работе в другую страну и он переезжает. Но это не так просто сделать, не за хлебом в магазин сходить", — заявила Клишина.