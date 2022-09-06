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6 сентября, 10:14

Легкоатлетка Клишина назвала "нормальным выбором" смену гражданства ради карьеры

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в беседе с РИА "Новости" высказала своё мнение о возможной смене спортивного гражданства российскими спортсменами в период их массового отстранения от международных стартов.

"Смена гражданства — это личное дело каждого спортсмена. Если кто-то хочет поменять гражданство ради своей карьеры, я считаю, что это нормальный выбор. Это всё равно что человека пригласили по работе в другую страну и он переезжает. Но это не так просто сделать, не за хлебом в магазин сходить", — заявила Клишина.

В Минспорта РФ не видят причин для смены гражданства российскими спортсменами

В Минспорта РФ не видят причин для смены гражданства российскими спортсменами

Спортсменка также заметила, что сделать это у всех спортсменов сразу же не получится, так как процесс может занять много времени.

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ТАСС / AP / Matthias Schrader

Шамиль Гаджиев

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