Энергодар остался без электричества после обстрелов ВСУ

Энергодар, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, обесточен в результате очередного обстрела ВСУ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий, в городе прозвучало несколько взрывов.

В пресс-службе Администрации Энергодара уточнили, что населённый пункт подвергся массированному обстрелу со стороны Украины, под огонь попали и окраины. В результате повреждена линия электропередачи в районе ЗАЭС. Как сообщил член Главного совета администрации региона Владимир Рогов, зафиксировано семь прилётов.

"7 прилётов "тяжёлого" в район учебно-тренировочного центра. Повреждена ЛЭП, мощность шестого энергоблока АЭС снижена до 150 МВт. Атомная станция работает на обеспечение собственных нужд", — написал он в телеграм-канале.