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6 сентября, 10:20

Энергодар остался без электричества после обстрелов ВСУ

Энергодар, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, обесточен в результате очередного обстрела ВСУ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий, в городе прозвучало несколько взрывов.

В пресс-службе Администрации Энергодара уточнили, что населённый пункт подвергся массированному обстрелу со стороны Украины, под огонь попали и окраины. В результате повреждена линия электропередачи в районе ЗАЭС. Как сообщил член Главного совета администрации региона Владимир Рогов, зафиксировано семь прилётов.

"7 прилётов "тяжёлого" в район учебно-тренировочного центра. Повреждена ЛЭП, мощность шестого энергоблока АЭС снижена до 150 МВт. Атомная станция работает на обеспечение собственных нужд", — написал он в телеграм-канале.

В Запорожье второй раз атаковали отдел полиции с беспилотника, погиб участковый

В Запорожье второй раз атаковали отдел полиции с беспилотника, погиб участковый

Ранее Лайф рассказывал, что беспилотник ВСУ атаковал паспортный стол в Энергодаре. В результате оказался повреждён кабинет, где принимают присягу при получении российского гражданства.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Варвара Романова
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