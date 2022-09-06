В ходе учений "Восток-2022" успешно выполнен групповой пуск ракет с "Искандера-М"

В ходе основного этапа стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае военные произвели групповой пуск ракет из оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны России.

Как рассказали журналистам в военном ведомстве, массированный удар по критически важным объектам условного противника с применением данных ракет был произведён, чтобы вывести из строя системы управления "вражескими" войсками, а также создать условия для ввода в сражение второго эшелона ударных сил.