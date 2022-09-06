В ходе учений "Восток-2022" успешно выполнен групповой пуск ракет с "Искандера-М"
В ходе основного этапа стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае военные произвели групповой пуск ракет из оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны России.
Как рассказали журналистам в военном ведомстве, массированный удар по критически важным объектам условного противника с применением данных ракет был произведён, чтобы вывести из строя системы управления "вражескими" войсками, а также создать условия для ввода в сражение второго эшелона ударных сил.
В министерстве добавили, что успешно отработанный манёвр включает один-два групповых ракетных удара, групповой авиационный удар и огневые налёты артиллерии. Для поражения объектов "противника" также были привлечены дивизионы реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", "Торнадо-Г", "Град", а также подразделения РСЗО военных из Армении и Монголии.
Ранее президент РФ Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым понаблюдал за учениями "Восток-2022". Всего к выполнению учебно-боевых задач привлечено более 50 тысяч военнослужащих, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники. Как писал Лайф, ближайшие дни российский лидер проведёт на Дальнем Востоке. Помимо учений он проведёт заседание президиума Госсовета по развитию туризма в РФ, а также примет участие во встречах на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
ТАСС / Вадим Савицкий