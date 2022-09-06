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6 сентября, 10:14

Лукашенко поручил разобраться в ситуации с белорусами, получившими "карту поляка"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с жителями страны, получившими "карту поляка". Об этом лидер республики сообщил в ходе совещания по законодательству о гражданстве и проведению амнистии. Отметим, что данный документ подтверждает принадлежность человека к польскому народу.

"Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная "ориентация". Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский студент объяснил плакат с надписью "Спасите" на открытом уроке с Лукашенко

Белорусский студент объяснил плакат с надписью "Спасите" на открытом уроке с Лукашенко

Ранее Лукашенко заявил о превращении США из "мирового полицейского" в "мирового террориста". Такое заявление глава государства сделал в ходе проведения открытого урока истории во всех школах и вузах страны.

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ТАСС / БелТА

Никита Осипов

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