Лукашенко поручил разобраться в ситуации с белорусами, получившими "карту поляка"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с жителями страны, получившими "карту поляка". Об этом лидер республики сообщил в ходе совещания по законодательству о гражданстве и проведению амнистии. Отметим, что данный документ подтверждает принадлежность человека к польскому народу.

"Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная "ориентация". Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.