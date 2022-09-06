Лукашенко поручил разобраться в ситуации с белорусами, получившими "карту поляка"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с жителями страны, получившими "карту поляка". Об этом лидер республики сообщил в ходе совещания по законодательству о гражданстве и проведению амнистии. Отметим, что данный документ подтверждает принадлежность человека к польскому народу.
"Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная "ориентация". Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Ранее Лукашенко заявил о превращении США из "мирового полицейского" в "мирового террориста". Такое заявление глава государства сделал в ходе проведения открытого урока истории во всех школах и вузах страны.
ТАСС / БелТА