МИД РФ запросил стенограмму слов Борреля о "фашистской России"

Власти РФ запросили в офисе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его слов о "фашистской России". Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем.

"Офис господина Борреля тут же опроверг эти сообщения, заявил, что он говорил по-испански, была неточность в английском переводе. Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам её не дают", — сообщил министр.