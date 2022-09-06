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6 сентября, 10:24

МИД РФ запросил стенограмму слов Борреля о "фашистской России"

Лавров пообещал сделать выводы, если МИД РФ не получит стенограмму скандального выступления Борреля

Власти РФ запросили в офисе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его слов о "фашистской России". Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем.

"Офис господина Борреля тут же опроверг эти сообщения, заявил, что он говорил по-испански, была неточность в английском переводе. Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам её не дают", — сообщил министр.

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Ранее Боррель заявил, что пока нет плана "победы фашистской России и её фашистского режима". Позднее представитель ЕС Петер Стано назвал такое сравнение ошибкой перевода.

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МИД России

Светлана Оперук

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