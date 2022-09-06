Лавров: Россия признательна Таиланду за понимание причин СВО

Россия приветствует позицию Таиланда в вопросах, связанных с Украиной. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, азиатское государство объективно оценивает происходящие на территории Незалежной события и осознаёт истинные причины сложившейся в мире ситуации.

"Мы признательны таиландским коллегам за взвешенную, объективную и ответственную позицию по происходящему на Украине и вокруг неё, признательны за понимание истинных причин нынешней ситуации на международной арене и подтвердили готовность подробно делиться нашими оценками всего происходящего", — сказал Лавров после переговоров с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.