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6 сентября, 10:28

Лавров: Россия признательна Таиланду за понимание причин СВО

Россия приветствует позицию Таиланда в вопросах, связанных с Украиной. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, азиатское государство объективно оценивает происходящие на территории Незалежной события и осознаёт истинные причины сложившейся в мире ситуации.

"Мы признательны таиландским коллегам за взвешенную, объективную и ответственную позицию по происходящему на Украине и вокруг неё, признательны за понимание истинных причин нынешней ситуации на международной арене и подтвердили готовность подробно делиться нашими оценками всего происходящего", — сказал Лавров после переговоров с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.

Ранее Лавров допускал, что Запад в экономической войне против России опустится до запрещённых приёмов и начнёт оказывать давление на страны мира для того, чтобы те поддержали антироссийские санкции.

Лавров: Россия переживает эпоху, когда полагаться может только на себя

Лавров: Россия переживает эпоху, когда полагаться может только на себя

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Максим Плетнёв

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