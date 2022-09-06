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6 сентября, 10:39

"Ты важен для Франции": Мбаппе рассказал, как Макрон повлиял на его карьеру

Мбаппе рассказал, как Макрон уговаривал его остаться в ПСЖ

Президент Франции Эмманюэль Макрон лично общался с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе и уговаривал его остаться в клубе. Об этом сам форвард рассказал The New York Times.

"Я никогда не представлял, что буду говорить с президентом Франции о своей карьере. Это сумасшествие, настоящее безумие. Макрон сказал мне: "Я хочу, чтобы ты остался. Не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Ты так важен для Франции", — рассказал Мбаппе.

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Речь может идти о несостоявшемся переходе Мбаппе в "Реал", который мог случиться этим летом. Сам форвард долго думал над предложением мадридцев, однако в итоге решил продолжить играть за ПСЖ.

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ТАСС / EPA / Christophe Petit Tesson

Шамиль Гаджиев

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