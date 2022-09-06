Мбаппе рассказал, как Макрон повлиял на его карьеру
Мбаппе рассказал, как Макрон уговаривал его остаться в ПСЖ
Президент Франции Эмманюэль Макрон лично общался с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе и уговаривал его остаться в клубе. Об этом сам форвард рассказал The New York Times.
"Я никогда не представлял, что буду говорить с президентом Франции о своей карьере. Это сумасшествие, настоящее безумие. Макрон сказал мне: "Я хочу, чтобы ты остался. Не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Ты так важен для Франции", — рассказал Мбаппе.
Речь может идти о несостоявшемся переходе Мбаппе в "Реал", который мог случиться этим летом. Сам форвард долго думал над предложением мадридцев, однако в итоге решил продолжить играть за ПСЖ.
ТАСС / EPA / Christophe Petit Tesson