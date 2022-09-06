Президент Франции Эмманюэль Макрон лично общался с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе и уговаривал его остаться в клубе. Об этом сам форвард рассказал The New York Times .

"Я никогда не представлял, что буду говорить с президентом Франции о своей карьере. Это сумасшествие, настоящее безумие. Макрон сказал мне: "Я хочу, чтобы ты остался. Не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Ты так важен для Франции", — рассказал Мбаппе.