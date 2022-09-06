В МВД заявили, что "Спартак" игнорировал требования к безопасности на стадионе
Московский "Спартак" неоднократно получал письма, в которых клубу указывали на нарушения в области безопасности на стадионе, однако он игнорировал и никак не исправлял ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
"Организаторам футбольных матчей на стадионе "Открытие банк арена" ГУ МВД России по Москве неоднократно направлялись письма о ряде нарушений требований безопасности при проведении спортивных мероприятий. Все они были проигнорированы, а нарушения не устранены. В связи с чем в отношении организаторов применялись меры административного воздействия", — говорится в тексте сообщения.
Отметим, что речь идёт об установке системы контроля и управления доступом, которая должна быть на арене согласно требованиям МВД. В пресс-службе "Спартака" заметили, что в ближайшее время система появится на стадионе, однако из-за санкций от ведомства клуб нёс значительные убытки, так как один матч не могло посетить более 15 тысяч болельщиков, хотя арена вмещает в три раза больше.
ТАСС / Сергей Карпухин