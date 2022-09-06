Премьер Швеции поздравила с победой не ту Лиз Трасс, но получила ответ

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон поздравила новоизбранного премьер-министра Великобритании Лиз Трасс с победой на выборах, но перепутала аккаунты, в результате чего тёплые слова поддержки ушли другому человеку. Об этом пишет издание The Guardian.

Никнейм нового главы британского правительства пишется как @trussliz, но, поздравляя Лиз Трасс, её шведская коллега упомянула аккаунт с названием @liztruss. В результате произошла путаница, а шведский премьер попала в неловкую ситуацию.

"Поздравляем Лиз Трасс, которая станет премьер-министром Великобритании. Швеция и Великобритания продолжат наше глубокое и широкое сотрудничество. Это важно для наших граждан, экономики и безопасности", — говорится в публикации Андерссон.