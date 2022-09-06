Премьер Швеции поздравила с победой не ту Лиз Трасс, но получила ответ
Премьер Швеции поздравила с победой не ту Лиз Трасс, перепутав аккаунты в соцсетях
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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон поздравила новоизбранного премьер-министра Великобритании Лиз Трасс с победой на выборах, но перепутала аккаунты, в результате чего тёплые слова поддержки ушли другому человеку. Об этом пишет издание The Guardian.
Никнейм нового главы британского правительства пишется как @trussliz, но, поздравляя Лиз Трасс, её шведская коллега упомянула аккаунт с названием @liztruss. В результате произошла путаница, а шведский премьер попала в неловкую ситуацию.
"Поздравляем Лиз Трасс, которая станет премьер-министром Великобритании. Швеция и Великобритания продолжат наше глубокое и широкое сотрудничество. Это важно для наших граждан, экономики и безопасности", — говорится в публикации Андерссон.
Примечательно, что владелица аккаунта, которой пришло поздравление, ответила шведскому политику. Девушка по имени Лиз Трасселл написала, что с нетерпением ждёт визита Андерссон, и попросила её "приготовить фрикадельки". Позже премьер Швеции удалила публикацию.
Как писал Лайф, Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании 5 сентября. В конце борьбы за пост премьера Британии оставалось всего два кандидата. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен в будущем снова занять кресло главы правительства.