Центробанк ограничит продажу ценных бумаг неквалифицированным инвесторам

С 1 октября 2022 года брокеры перестанут выполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких документов в портфеле вкладчика составит больше 15%. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

"С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран", — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, цель данного решения — снижение инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, ведь иностранные финансовые институты могут без предупреждения заблокировать доступ к этим активам. От таких действий пострадало уже более пяти миллионов вкладчиков. Защитить права владельцев бумаг постфактум очень сложно, поскольку решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции, объяснили в Банке России. Предписание не распространяется на операции по закрытию коротких позиций, а также с иностранными бумагами компаний РФ и эмитентов из недружественных стран.