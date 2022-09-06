В Москве задержан сторонник "Правого сектора", планировавший воевать за Украину

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали москвича, планировавшего вступить в украинскую экстремистскую националистическую организацию "Правый сектор"*. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Подмосковью.

Задержанный даёт признательные показания. Видео © УФСБ России по Москве и Подмосковью

По данным ведомства, задержанный, являясь сторонником фашистских взглядов, собирался уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против ВС РФ. В ходе проведения обыска по месту его проживания силовики обнаружили и изъяли средства связи, военную экипировку, а также националистическую литературу и символику. Задержанный уже пояснил, что заблуждался во взглядах. Также он признался, что стал жертвой украинской пропаганды.

"В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 282.2 УК России "Участие в деятельности экстремистской организации", и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ задержала украинца, желавшего смерти жителям Крыма и Донбасса. В ведомстве также уточнили, что уроженец Незалежной выступал в поддержку запрещённой организации. Подозреваемый был задержан в августе и к настоящему времени признал свою вину.