Врач рассказала, почему рыжие волосы менее подвержены седине

Рыжие меньше подвержены седине, так как в структуре их волос практически отсутствует пигмент эумеланин. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-сексолог, психотерапевт АО "Медицина" Диана Генварская.

"Цвет волос определяют два пигмента — эумеланин и феомеланин. Если в структуре волос преобладает эумеланин, то будут тёмные волосы, если феомеланин, то будут волосы с рыжим оттенком. У рыжих людей в структуре волоса эумеланина практически нет", — сказала она.

По словам Генварской, чем старше человек, тем волосяные фолликулы производят меньше феомеланина. Поэтому рыжие волосы с высоким содержанием этого пигмента от природы сложнее седеют, указала специалист. Так, с возрастом их волосы меняются от ярко-рыжего до бледно-золотистого.