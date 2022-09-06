Родителей школьников предупредили об аферистах, ворующих деньги с карт с помощью "розыгрышей"

В начале сентября мошенники вновь стали обманывать россиян с помощью фишинговых сайтов. Так, родителям школьников они обещали вознаграждение за участие в опросе, но на самом деле лишь списывали деньги. Всё это происходило на сайтах с розыгрышами подарков от известных брендов, где были поддельные формы для заполнения данных. Как не стать жертвой аферистов, рассказали в "Роскачестве".

"К любой информации в Сети относитесь с оттенком недоверия, особенно если это касается платежей. Проявляйте максимальную бдительность, ведь, как неоднократно писало "Роскачество", мошенники с успехом применяют весь арсенал методов социальной инженерии", — отметил старший специалист по тестированию цифровых продуктов ведомства Сергей Кузьменко.

Он подчеркнул, что в общении онлайн или по телефону не нужно торопиться, необходимо принимать осмысленные решения. Специалист также обратил внимание, что стоит перепроверять всю информацию перед совершением каких-либо действий.

В свою очередь специалисты компании Group-IB рассказали, с какими подобными сайтами столкнулись сами. Там отметили, что в Сети появились мошеннические ресурсы, использующие популярные детские бренды. Подарочный фонд якобы составляет пять млн рублей: взрослых просят разослать ссылку на сайт знакомым, а потом ввести данные банковской карты, чтобы получить приз. В результате этого жертву подписывают на сторонние сервисы с периодическим списанием денег.







Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection GROUP-IB Евгений Егоров подчеркнул, что информацию о крупных акциях всегда размещают на официальном сайте компании. А насторожиться стоит при просьбах оплатить различные "комиссии", отметил он.